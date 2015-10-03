الديب يطلب الإفراج عن نجلي مبارك في «قصور الرئاسة»

بدأت قبل قليل، محكمة «جنايات شمال القاهرة»، برئاسة المستشار صلاح محجوب، نظر الإستشكال المقدم من نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك علاء وجمال، على قرار إدانتهما بالسجن 3 سنوات في قضية القصورالرئاسية، وذلك لدفعهما بانقضاء مدة العقوبة، إذا ما جرى خصم مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها كل منهما فى قضية القرن التي حكم فيها بانقضاء الدعوى الجنائية لمضي المدة المقررة.

وبدأ محامي أسرة الرئيس الأسبق حسني مبارك، فريد الديب، المرافعة أمام هيئة المحكمة موضحًا أن علاء وجمال مبارك قضوا المدة المقررة داخل الحبس الاحتياطي على ذمة قضية قتل المتظاهرين والقصور الرئاسية، بما يستوجب الإفراج عنهما.

وداعب “الديب”، سكرتير الجلسة قائلًا “انت مبتكتبش ورايا ليه يا عم أحمد”.

كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمًا بتاريخ 9 مايو الماضي بمعاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد 3 سنوات لإدانتهم بالاستيلاء على الأموال المخصصة للقصور الرئاسية، وتغريمهم 125 مليون جنيٍة، من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية، التزوير في محررات رسمية، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون جنيٍة.