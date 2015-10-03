وزير التعليم يتفقد مدارس المحلة فى زيارة مفاجئة ويحيل 71 معلما للتحقيق

تفقد صباح اليوم السبت الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مدرسة محلة أبو على الميكانيكية الثانوية الصناعية بنين التابعة الإدارة شرق المحلة بمحافظة الغربية، فى زيارة مفاجأة.

كما تفقد الشربينى العملية التعليمية داخل المدرسة، ثم توجه لمدرسة السادات الثانوية بنين، التابعة لنفس الإدارة التعليمية، لمتابعة اليوم الدراسى داخل المدرسة ومدى انتظام العملية التعليمية وحضور الطلاب داخل المدرسة.

قررالدكتوروزير التربية والتعليم، إحالة 61 مدرسا بمدرسة محلة أبو على الميكانيكية الثانوية الصناعية بنين التابعة لإدارة شرق المحلة بمحافظة الغربية، للتحقيق، كما أحال 10 مدرسين آخرين من مدرسة السادات الثانوية، بنين لتغيبهم عن العمل.