أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

تأجيل استشكال «نجلي مبارك» في قصور الرئاسة لـ12 أكتوبر

Google+ Print
تأجيل استشكال «نجلي مبارك» في قصور الرئاسة لـ12 أكتوبر تأجيل استشكال «نجلي مبارك» في قصور الرئاسة لـ12 أكتوبر

نجلي مبارك -
>أرشيفية

أجلت محكمة «جنايات القاهرة» المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار صلاح محجوب، نظر استشكال نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، جمال وعلاء على قرار سجنهم 3 سنوات في قضية «القصور الرئاسية» لأنقضاء مدة حبسهم، لجلسة 12 أكتوبر الجاري لطلب الدفاع وتقديم المذكرات مع استمرار حبس المتهمين.

وقال المتهمين في عريضة الاستشكال، أن العقوبة يمكن خصمها من مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها كل منهما في قضية القرن.

يذكر أن، محكمة جنايات القاهرة قضت بتاريخ 9 مايو الماضي بمعاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامهم بالاستيلاء على على الأموال المخصصة للقصور الرئاسية، وتغريمهم 125 مليون جنيه؛ وهو المبلغ الذي استولى عليه المتهون من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون جنية.

فيما تقدم المتهمون بطعن أمام محكمة النقض على الحكم، وحددت المحكمة جلسة 12 ديسمبر المقبل لنظر الطعن علة الحكم الصادر بإدانتهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا