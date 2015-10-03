تأجيل استشكال «نجلي مبارك» في قصور الرئاسة لـ12 أكتوبر

أجلت محكمة «جنايات القاهرة» المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار صلاح محجوب، نظر استشكال نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، جمال وعلاء على قرار سجنهم 3 سنوات في قضية «القصور الرئاسية» لأنقضاء مدة حبسهم، لجلسة 12 أكتوبر الجاري لطلب الدفاع وتقديم المذكرات مع استمرار حبس المتهمين.

وقال المتهمين في عريضة الاستشكال، أن العقوبة يمكن خصمها من مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها كل منهما في قضية القرن.

يذكر أن، محكمة جنايات القاهرة قضت بتاريخ 9 مايو الماضي بمعاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامهم بالاستيلاء على على الأموال المخصصة للقصور الرئاسية، وتغريمهم 125 مليون جنيه؛ وهو المبلغ الذي استولى عليه المتهون من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون جنية.

فيما تقدم المتهمون بطعن أمام محكمة النقض على الحكم، وحددت المحكمة جلسة 12 ديسمبر المقبل لنظر الطعن علة الحكم الصادر بإدانتهم.