أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رغم إصابته في الركبة.. حسين السيد يشارك في مران السبت استعدادا لأورلاندو

Google+ Print
رغم إصابته في الركبة.. حسين السيد يشارك في مران السبت استعدادا لأورلاندو رغم إصابته في الركبة.. حسين السيد يشارك في مران السبت استعدادا لأورلاندو

شارك حسين السيد لاعب الأهلي في مران السبت رغم إصابته بكدمة في الركبة خلال تدريب الجمعة استعدادا لمواجهة أورلاندة بايرتس الجنوب إفريقي الأحد في الكونفدرالية.

ويستضيف الأهلي حامل اللقب فريق القراصنة على ملعب السويس في إياب الدور نصف النهائي الذي فاز فيه صاحب الأرض على ملعبه ذهابا بهدف دون رد.

ويعول المدرب فتحي مبروك خلال تحضيراته للمباراة على الظهير الأيسر السيد ليبدأ أساسيا ضد أورلاندو بعدما شارك مكانه صبري رحيل في مباراة الذهاب.

وتعرض "مارسيلو" لكدمة في الركبة كانت ستمنعه عن المشاركة في اللقاء إلا أنه شارك في المران الجماعي السبت.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع