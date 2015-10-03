رئيس جامعة الأزهر:"المدينة الجامعية منحة واللى هيرمى طوبة هقطع إيده"

أكد الدكتور عبد الحى عزب، رئيس جامعة الأزهر، أن المدينة الجامعية ليست حقا للطالب، بل هى منحة من الدولة لا تعطى إلا لمن يستحقها، وأن التعليم فقط هو حق للطالب أما المدينة فهى منحة، وقال: "اللى هيرمى طوبة على جامعة الأزهر سأقطع يده".

وأضاف، فى تصريحات له قبل جولة تفقدية على الكليات والحرم الجامعى: "نحن نرفع شعار العصى لمن عصى فلا مهادنة مع أى طالب أو مدرس أو موظف يقف أمام الدولة، فأنتم أمام رئيس جامعة لا يخاف إلا من ربنا، محذرا من الفصل لأى طالب يشاغب أو يحرض ضد الدولة أو الجامعة".

وانتشرت قوات الأمن الخاصة داخل وخارج جامعة الأزهر فى اليوم الأول لبدء العام الدراسى، بالإضافة إلى تواجد سيارة من قوات الجيش.

وتفقد اللواء مصطفى شحاتة نائب مدير أمن القاهرة، الأسوار الخارجية لجامعة الأزهر، وذلك لمتابعة الحالة الأمنية فى أول يوم دراسى، وللاطمئان على هدوء الجامعة وسير اليوم الدراسى، وحرص خلال جولته على السير داخل الجامعة وتفقد عددا من الكليات من الخارج، وجاء ذلك برفقة عدد من أفراد الشرطة التابعين لقسم ثان مدينة نصر، وعدد من أفراد الأمن المركزى.

- رئيس جامعة الأزهر يتفقد الإجراءات الأمنية أول أيام الدراسة