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رئيس جامعة الأزهر: تسكين الطالبات بعد أسبوعين..ومستعد لغلق المدينة للأبد

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رئيس جامعة الأزهر: تسكين الطالبات بعد أسبوعين..ومستعد لغلق المدينة للأبد رئيس جامعة الأزهر: تسكين الطالبات بعد أسبوعين..ومستعد لغلق المدينة للأبد
أعلن الدكتور عبد الحى عزب رئيس جامعة الأزهر، أنه سيتم الإعلان عن أسماء دفعة من الطالبات للسكن بالمدينة الجامعية الأسبوع المقبل، وسيتم تسكينهن الأسبوع بعد المقبل، وأضاف أنه سيغلق المدينة الجامعية للأبد إذا استجاب الطلاب لدعوات التحريض بالتظاهر ضد تأخر التسكين فى المدينة.

وقال فى تصريحات له قبيل جولة له بالحرم الجامعى، إنه سيتم تسكين دفعة من الطالبات كل أسبوع وعند الانتهاء من تسكين الطالبات سيتم البدء فى تسكين البنين بالمدينة الجامعية.

وأشار إلى أنه فى نهاية الشهر الجارى سيتم الانتهاء من التجهيزات للمدينة الجامعية للبنين، وأنه إذا رأى استقرارا وهدوءا سيتم فتحها، مضيفا أن رئيس الجامعة لا يقع تحت ضغط أحد وأنه مستعد لغلق المدينة الجامعية للأبد.

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مصر 365