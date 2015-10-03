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وزير القوى العاملة: 6 أكتوبر إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص

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وزير القوى العاملة: 6 أكتوبر إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص وزير القوى العاملة: 6 أكتوبر إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص
أعلن جمال سرور، وزير القوى العاملة، أن يوم السادس من أكتوبر "عيد القوات المسلحة" إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.

وقال فى بيان يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجرة عن هذا اليوم مثلى الأجر.

وأصدرت وزارة القوى العاملة منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ إجازة السادس من أكتوبر بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية.

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