أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بدء نظر استشكال علاء وجمال مبارك على حبسهما فى قضية القصور الرئاسية

Google+ Print
بدء نظر استشكال علاء وجمال مبارك على حبسهما فى قضية القصور الرئاسية بدء نظر استشكال علاء وجمال مبارك على حبسهما فى قضية القصور الرئاسية
بدأت منذ قليل، محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار صلاح محجوب، نظر الاستشكال المقدم من جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، على انقضاء مدة العقوبة المحكوم عليهما بها، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"القصور الرئاسية".

وحضر المحامى فريد الديب، بصفته المحامى الموكل عن نجلى الرئيس المخلوع، وأوضح للمحكمة أنه تقدم بشهادتين رسميتين عن نيابتى شرق القاهرة ووسط القاهرة، بخصوص تفاصيل مدة الحبس بحقهما ومنطوق الحكم الذى صدر عليهما بها فى قضيتى "قتل المتظاهرين، والقصور الرئاسية"، فى الوقت الذى أشار خلاله "الديب" إلى أن كلا المتهمين قد تجاوز مدة الحبس الاحتياطى التى نص عليها قانون الإجراءات الجنائية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت فى مايو من العام الجارى بمعاقبة الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم، وتغريمهم مبلغ 125 مليونا و979 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد مبلغ قدره 21 مليونا و169 ألفًا، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365