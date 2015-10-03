بدء نظر استشكال علاء وجمال مبارك على حبسهما فى قضية القصور الرئاسية

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار صلاح محجوب، نظر الاستشكال المقدم من جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، على انقضاء مدة العقوبة المحكوم عليهما بها، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"القصور الرئاسية".

وحضر المحامى فريد الديب، بصفته المحامى الموكل عن نجلى الرئيس المخلوع، وأوضح للمحكمة أنه تقدم بشهادتين رسميتين عن نيابتى شرق القاهرة ووسط القاهرة، بخصوص تفاصيل مدة الحبس بحقهما ومنطوق الحكم الذى صدر عليهما بها فى قضيتى "قتل المتظاهرين، والقصور الرئاسية"، فى الوقت الذى أشار خلاله "الديب" إلى أن كلا المتهمين قد تجاوز مدة الحبس الاحتياطى التى نص عليها قانون الإجراءات الجنائية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت فى مايو من العام الجارى بمعاقبة الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم، وتغريمهم مبلغ 125 مليونا و979 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد مبلغ قدره 21 مليونا و169 ألفًا، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة.