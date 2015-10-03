القبض على عامل مدرسة ابتدائى بالقليوبية لاتهامه بمحاولة اغتصاب تلميذة

قررت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية إحالة واقعة محاولة اغتصاب طالبة بالابتدائية داخل مدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسى إلى التحقيق، وتم القبض على عامل، واستبعاد مديرة المدرسة والمعلم من التدريس نهائيا.

كانت ولى أمر التلميذة "ندى أ" بالصف الرابع الابتدائى بمدرسة لغات، تابعة لإدارة الخصوص التعليمية محضر ضد إدارة المدرسة يحمل رقم 4964 إدارى قسم شرطة الخصوص بعد تعرض ابنتها لمحاولة اغتصاب أثناء حضورها درس خصوصى فى المدرسة.

أكدت ألفت عبد الرحيم، مديرة مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تمت إحالة الواقعة إلى النيابة العام للتحقيق فيها، موضحة أنه تم القبض على عامل المدرسة، بالإضافة إلى استبعاد مديرة المدرسة والمعلم من التدريس نهائيا - على حد وصفها - وتمت إحالتهم للتحقيق لفتحهم المدرسة بعد انتهاء الفترات الرسمية.

وأضافت مديرية المديرية، أن قانون التعليم والقرارات الوزارية تمنع فتح المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسى لإعطاء دروس خصوصية.

وأوضحت ألفت عبد الرحيم، أنه أثناء انتهاء اليوم الدراسى الخميس، تلقت ما يفيد بتعرض طفلة فى الصف الرابع الابتدائى لمحاولة اغتصاب من قبل مجهول، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المسئولين عن المدرسة.