بالصور.. الرئيس الإيرانى روحانى يطالب بلجنة تقصى حقائق فى حادث تدافع "منى"

وصلت أوائل جثامين الحجاج الإيرانيين الـ464 الذين توفوا فى حادث التدافع فى مكة المكرمة فى 24 سبتمبر، اليوم السبت، إلى مطار طهران، حيث تم تنظيم مراسم رسمية بحضور الرئيس حسن روحانى.



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روحانى يستقبل ضحايا حادث تدافع منى

وسمح بعودة الجثث البالغ عددهم 104 بعد اتفاق مع السلطات السعودية وسط توتر شديد بين الرياض وطهران.



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مراسم استقبال لحادث تدافع منى

من جانبه، قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى "نحن لا يمکن أن نتغاضى عن دماء أبنائنا، فيما إذا کان هناك مقصرون فى حادث منى، ونحن استخدمنا حتى الآن لغة الأخوة والمشاعر وأحيانا الدبلوماسية، لکننا سنستخدم لغة الاقتدار، فيما إذا اقتضت الضرورة لذلك"، وشدد على ضرورة تشکيل لجنة تقصى الحقائق لتحديد أسباب هذه الکارثة کى يتم اتخاذ التدابير اللازمة لتفادى هذه الکوارث فى المستقبل.



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مراسم استقبال ضحايا منى



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روحانى وكبار المسئولين



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مسئولون إيرانيون



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مراسم وصول ضحايا منى إيران



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جثامين ضحايا منى



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وصول جثامين الحجاج الإيرانيين



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مراسم استقبال رسمية للجثامين



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روحانى ومسئولون إيرانيون

إيران تتسلم غدا جثامين ضحايا حادث تدافع منى