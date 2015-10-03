وزير الإسكان: 13 مليون يورو من المعونة الألمانية لتطوير 9مناطق عشوائية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وضع خطة استراتيجية قومية لتطوير المناطق العشوائية، بالتعاون مع الوزارات المعنية، وربطها باستراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، مشيرا إلى أنه سيتم استخدام قرض المعونة الألمانية بقيمة 13 مليونا لتطوير 9 مناطق عشوائية.

وقرر الوزير تغيير هدف تخصيص قرض برنامج هيئة المعونة الألمانية " giz " فى مرحلته الثالثة، والذى تم توقيعه مع صندوق تطوير العشوائيات، بحيث يتم تنفيذ مشروعات حيوية وخدمية يشعر بها مواطنو المناطق العشوائية، أهمها مشروعات للصرف الصحى، والإسكان، بقيمة تصل إلى 13 مليون يورو، على أن يتم استمرار تنفيذ المشروعات التى بدأها الصندوق، قبل ضم وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات لوزارة الإسكان فى الحكومة الجديدة، لحين إتمام عقود جديدة لعدد من مشروعات التطوير الأخرى.

وقال وزير الإسكان، خلال اجتماعه مع وفد المعونة الألمانية ومسئولى صندوق تطوير العشوائيات : نريد أن تكون مشروعات تطوير العشوائيات واضحة على الأرض، وليس كلاما ومخططات، وسيتم وضع خطة استراتيجية لتطوير العشوائيات، بالتعاون مع الوزارات المعنية، وسيتم ربطها باستراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030 التى أصدرتها وزارة التخطيط.

وأضاف الوزير " نحن نعمل حاليا على الإسراع فى التنفيذ، ولهذا سنضع جدولا زمنيا محددا، لتطوير جميع المناطق العشوائية غير الآمنة، بحيث يتم الانتهاء من تطويرها خلال 3 سنوات "، معلنا أنه سيتم اختيار منطقة غير آمنة، من المناطق التى انتهت دراستها وتم تحديد التكلفة التقديرية لها، للبدء فى تطويرها فورا لتكون نموذجا لباقى المناطق غير الآمنة.

وطلب الدكتور مصطفى مدبولى من مسئولى هيئة المعونة الألمانية وضع برنامج لتطوير العشوائيات غير الآمنة، فضلا عن تعاون الشركاء الأوروبيين مع الوزارة والصندوق، للمشاركة فى تطوير هذه المناطق، على أن يتم الانتهاء من كافة الإجراءات والاتفاقيات حول المشروعات الجديدة فى أقل وقت ممكن.

وأكد ممثلو هيئة المعونة الألمانية، أن الهيئة ستبذل قصارى جهدها لتصل بالمناطق العشوائية المحددة ضمن قرض الهيئة الألمانية، إلى وضع أفضل، معلنين أن هناك شركاء أوروبيين على استعداد للمشاركة فى تطوير عدد آخر من المناطق العشوائية.

وأوضحت الدكتورة هويدا بركات، المسئولة عن التعاون الدولى والاستثمار بالصندوق، أن المرحلة الثالثة من قرض الهيئة الألمانية، يتضمن 9 مناطق على مستوى القاهرة الكبرى، وهى عين شمس، وعزبة النصر، والمطرية، بمحافظة القاهرة، والخصوص، وقليوب، وشبرا، بمحافظة القليوبية، ومساكن جزيرة الدهب، ومركز الأبحاث فى الوراق، وبولاق القديمة بمحافظة الجيزة.