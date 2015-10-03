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جيش الاحتلال يصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص فى مطاردات بالضفة

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بدأت قوات الجيش الإسرائيلى عملية تفتيش عمن أسمتهم بقتلة المستوطنين فى الضفة الغربية بعد أن قام مجهولون بالهجوم على السيارة التى كان يستقلانها وقاموا بطعنهما وكذلك البحث عن المشتبه بقتله الحاخام ايتام هانكين وزوجته نعمة بالرصاص ، وقد أصاب جنود الاحتلال بعض الشباب الفلسطينى بالرصاص الحى خلال عمليات البحث والمطاردة

كان جيش الاحتلال قد أعلن أن محيط محافظة نابلس فى الضفة الغربية منطقة عسكرية مغلقة حتى إشعار آخر، على خلفية مقتل مستوطنين اثنين قرب بلدة بيت فوريك شرق المدينة. وكان مستوطنان اثنان قد لقيا مصرعهما أمس بالقرب من الضفة الغربية.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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