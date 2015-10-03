وزير الدفاع البريطانى 5 % فقط من الضربات الروسية بسوريا تستهدف "داعش"

صرح مايكل فالون وزير الدفاع البريطانى اليوم السبت ان واحدة فقط من كل عشرين ضربة لسلاح الجو الروسى فى سوريا تستهدف مقاتلى تنظيم الدولة الاسلامية.

وقال فالون لصحيفة ذى صن البريطانية أن الاستخبارات البريطانية لاحظت أن خمسة بالمئة من الضربات الروسية استهدفت مقاتلى التنظيم الجهادى وأن معظم الغارات "قتلت مدنيين" واستهدفت المعارضة المعتدلة لنظام الرئيس بشار الأسد.

واضاف أن التدخل الروسى ادى إلى مزيد من "تعقيد" الوضع. وتابع "نقوم بتحليل المواقع التى تجرى فيها الضربات كل صباح معظمها ليس اطلاقا ضد تنظيم الدولة الإسلامية".

وقال الوزير البريطانى إن "العناصر المتوفرة لدينا تؤكد أنهم يطلقون الذخائر غير الموجهة على قطاعات يرتادها مدنيون مما يؤدى إلى مقتل مدنيين وأنهم يطلقون ذخائر على قوات الجيش السورى الحر الذى يقاتل الأسد"، وأضاف أن روسيا "تدعم الأسد وتطيل المعاناة".

من جهة أخرى قال فالون أن الحكومة ستطلب تمديد مشاركة بريطانيا فى الحملة الجوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية، معتبرا أنه "من الخطأ اخلاقيا" عدم ضرب التنظيم فى سوريا. وتشارك بريطانيا حاليا فى قصف تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق فقط.

وقال فالون أن ضرب التنظيم يسمح بالوقاية من تهديد هجمات على الأرض البريطانية "ولا يمكننا أن نترك ذلك للطيران الفرنسى أو الاسترالى او الأمريكي".

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