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نتنياهو:عملية قتل المستوطنين فى نابلس لن تمر دون رد

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نتنياهو:عملية قتل المستوطنين فى نابلس لن تمر دون رد نتنياهو:عملية قتل المستوطنين فى نابلس لن تمر دون رد
تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بالقبض على منفذى عملية نابلس التى أدت إلى مصرع مستوطن إسرائيلى وزوجته أمس الأول الخميس.

وقال نتنياهو فى تصريح نقلته الإذاعة الإسرائيلية العامة صباح اليوم (السبت):"إن قتل الزوجين الإسرائيليين فى الاعتداء الارهابى باطلاق النار على سيارتهما قرب قرية بيت فوريك قضاء نابلس الليلة قبل الماضية لن يمر دون رد".

وتعهد نتنياهو خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأميركى جون كيرى فى نيويورك الليلة الماضية بإلقاء القبض على منفذى الهجوم ومعاقبتهم بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات تؤكد لمنفذى العمليات أن اعتداءاتهم لن تجنى ثمارا.

وقتل مستوطن إسرائيلى وزوجته مساء أمس الأول الخميس فى عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "ايتمار" شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة ولم تعلن أى جهة مسئوليتها عن الحادث حتى الآن.
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