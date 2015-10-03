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مهاجم أورلاندو: شيء مهم لابد أن نفعله كي نضع الأهلي تحت الضغط مبكرا

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مهاجم أورلاندو: شيء مهم لابد أن نفعله كي نضع الأهلي تحت الضغط مبكرا مهاجم أورلاندو: شيء مهم لابد أن نفعله كي نضع الأهلي تحت الضغط مبكرا

تحدث كيرمت إراسموس مهاجم أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي عن كيفية وضع الضغط على الأهلي مبكرا في مباراة الأحد في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

ويستضيف الأهلي حامل اللقب فريق القراصنة في السويس وكان لقاء الذهاب قد انتهى للأخير بهدف دون مقابل.

ويحتاج المارد الأحمر للفوز بفارق هدفين حتى يتأهل للمباراة النهائية التي تفوق فيها على سيوي سبور الإيفواري العام الماضي.

ويرى إراسموس أن فريقه لابد أن "يسجل هدفا كي يضع المزيد من الضغط على الأهلي".

وأضاف في تصريحات نشرها موقع (سوكر لادوم) الجنوب إفريقي "هذه مباراة نصف نهائي وستكون صعبة. سيكون أمرا ممتازا إذا سجلنا مبكرا".

وأكد إراسموس أن فريقه "لا يفكر في التراجع للدفاع لكنه سيهاجم الأهلي عندما تسنح له الفرصة".

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