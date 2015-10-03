رغم إصابته في الركبة.. حسين السيد يشارك في مران السبت استعدادا لأورلاندو

شارك حسين السيد لاعب الأهلي في مران السبت رغم إصابته بكدمة في الركبة خلال تدريب الجمعة استعدادا لمواجهة أورلاندة بايرتس الجنوب إفريقي الأحد في الكونفدرالية.

ويستضيف الأهلي حامل اللقب فريق القراصنة على ملعب السويس في إياب الدور نصف النهائي الذي فاز فيه صاحب الأرض على ملعبه ذهابا بهدف دون رد.

ويعول المدرب فتحي مبروك خلال تحضيراته للمباراة على الظهير الأيسر السيد ليبدأ أساسيا ضد أورلاندو بعدما شارك مكانه صبري رحيل في مباراة الذهاب.

وتعرض "مارسيلو" لكدمة في الركبة كانت ستمنعه عن المشاركة في اللقاء إلا أنه شارك في المران الجماعي السبت.