تقرير في الجول - المصريون ضد البنزرتي.. لقب للأهلي وفضيحة رادس قبل خماسية الزمالك

حقق فوزي البنزرتي مدرب النجم الساحلي التونسي فوزا رائعا على الزمالك هو الثاني في تاريخه على الأندية المصرية التي حرمته من لقب قاري قبل ذلك.

وسحق رجال البنزرتي الزمالك بطل مصر بخمسة أهداف مقابل هدف في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية ليصبحوا قاب قوسين أو أدنى من النهائي في رابع مباراة لصاحب الـ65 عاما ضد المصريين.

وفقد مدرب تونس السابق لقبا أمام زعيم القارة السمراء النادي الأهلي وحقق انتصارا مهما عليه في مواجهاته السابقة مع الفرق المصرية التي يستعرضها FilGoal.com في التقرير التالي.

سوبر 2007

واجه الأهلي المتوج بدوري الأبطال على حساب الصفاقسي في نهائي رادس الشهير بهدف محمد أبو تريكة القاتل فريق النجم الساحلي بطل الكونفدرالية الإفريقية عام 2006 مع مدربه فوزي البنزرتي.

وكانت مدينة أديس أبابا الإثيوبية مسرحا لمباراة الفريقين في كأس السوبر الإفريقي.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي قبل أن يفوز المارد الأحمر بركلات الترجيح بعدما سجل لاعبوه ركلاتهم الخمس فيما أهدر النجم ركلة واحدة سددها خالد المليتي.

وحصد بطل مصر وقتها مع البرتغالي مانويل جوزيه اللقب على حساب النجم وحرم البنزرتي من التتويج القاري الأول في تاريخه.

الفضيحة

وقع الأهلي وصيف مجموعته في دوري الأبطال عام 2010 في طريق الترجي التونسي في الدور نصف النهائي في مواجهة ثانية جمعته بالبنزرتي.

واستطاع الفوز ذهابا على ملعبه بهدفين مقابل لا شيء أحدهما سجله المدافع المخضرم أحمد فتحي بتسديدة رائعة من زاوية صعبة.

وكان بطل مصر على موعد مع مفاجأة غير متوقعة في مباراة العودة التي أقيمت على ملعب رادس بالعاصمة تونس.

أطلق الحكم الغاني جوزيف لامبتي صافرة البداية وحصل صاحب الأرض على ركلة ركنية في أول دقيقة سجل منها مايكل إينرامو هدف التأهل للنهائي من لمسة يد واضحة في مشهد فاضح.

وسيخوض البنزرتي مباراته الخامسة ضد الفرق المصرية حين يحل ضيفا على الزمالك السبت في ملعب بتروسبورت.

ويحتاج بطل كأس مصر للفوز بأربعة أهداف دون رد كي يقصي البنزرتي وفريقه خارج المسابقة فهل يفعل ذلك؟