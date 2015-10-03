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إندونيسيا تستأنف البحث عن “الطائرة المفقودة”

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إندونيسيا تستأنف البحث عن “الطائرة المفقودة” إندونيسيا تستأنف البحث عن “الطائرة المفقودة”

أرشيفية لحادث تحطم طائرة سابق في إندونيسيا

استأنفت السلطات الإندونيسية، اليوم السبت، البحث عن طائرة ركاب صغيرة كانت تقل عشرة أشخاص، فقدت أثناء رحلة بجزيرة سولاويزي.

وفقدت الطائرة، وهي من طراز أوتر، تابعة لشركة أفياستار، الاتصال بسلطات المطار، أثناء رحلة لها من ماسامبا، قبل نحو 30 دقيقة من الموعد المقرر لهبوطها في مدينة ماكاسار.

وقال فرديناند لومينتينتانغ مسؤول عمليات الطيران في شركة أفياستار إن رجال الانقاذ والبحث استخدموا الإشارات الصادرة من الهواتف المحمولة للطيار والركاب الليلة الماضية في محاولة لتحديد مكان الطائرة في منطقة جبلية.

وسجل إندونيسيا في مجال سلامة الطيران غير مستقر، وشهدت 3 طيران كبيرة خلال العام المنصرم، بينها رحلة “إير آسيا” التي سقطت في البحر أثناء رحلة جوية من سورابايا وسنغافورة في 28 ديسمبر، ما أدى لمقتل كل من كانوا على متنها، وعددهم 162 شخصا.

وفي أغسطس، سقطت طائرة ركاب في بابوا، ما أدى إلى مقتل حميع من كانوا على متنها وعددهم 54 شخصا.

وقتل أكثر من 100 شخص في يونيو في تحطم طائرة نقل عسكرية بمدينة ميدان بشمال البلاد، ما دفع إلى التعهد بمراجعة أسطول القوات الجوية المتقادم.

 

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