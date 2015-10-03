الزمالك يبحث عن الرباعية الصعبة أمام النجم الساحلي بالكونفدرالية

يستضيف فريق الزمالك في الثامنة والنصف مساء اليوم السبت فريق النجم الساحلى على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس فى إياب الدور قبل النهائى ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية في مواجهة صعبة للابيض المطالب بالفوز بفارق اربعة اهداف لتعويض خسارته بخماسية في فى مباراة الذهاب بسوسة.

يعاني الزمالك من عدة غيابات مؤثرة نظرا لانضمام إبراهيم صلاح وأحمد توفيق للمنتخب العسكرى وعدم وجود من يشغل الناحية اليسرى الدفاعية بكفاءة بعد إصابة حمادة طلبه، لذلك سيكون إسلام جمال هو البديل المطروح لشغل الجبهة اليسري.

على الجانب الآخر، يدخل النجم الساحلى اللقاء بأعصاب هادئة استنادا لفوزه الكبير فى الذهاب، وهو ما منح فوزى البنزرتى المدير الفنى المخضرم للنجم الجرأة للتأكيد على أنه جاء للقاهرة من أجل تحقيق الفوز، مطالبا لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة طيبة،

يدير المباراة الحكم بكارا بابا جاساما من جامبيا ويعاونه جان كلود من بوروندى ويحيى ممادوا من النيجر والحكم الرابع رضوان نسيب من الجزائر.