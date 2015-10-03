أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

معهد توزيع المياه ينتهي من تصميم شبكات «الري المطور» في الوادي الجديد‎

Google+ Print
معهد توزيع المياه ينتهي من تصميم شبكات «الري المطور» في الوادي الجديد‎ معهد توزيع المياه ينتهي من تصميم شبكات «الري المطور» في الوادي الجديد‎

شبكات الري المطور – أرشيفية

أعلنت مديرية الري والموارد المائية بالوادي الجديد؛ انتهاء معهد توزيع المياه التابع لها من تصميم «شبكات الري المطور» لمزارعي المحافظة.

وصرح وكيل وزارة الري في الوادي الجديد، المهندس محمد مصطفي، أن التصميمات الخاصة بشبكات الري المطور تشمل  10 شبكات تناسب طبيعة الحقول الزراعية بالمراكز الإدارية الخمسة بالمحافظة، وبمجرد الانتهاء الفعلي من تنفيذها خلال الفترة القليلة المقبلة، سيجري تركيبها في 10 حقول زراعيٍة بمراكز المحافظة الخمسة، (الخارجة – الداخلة – الفرافرة – باريس – بلاط) وذلك بعد أن جرى اختيار 10 حقول زراعية بالتنسيق مع مديرية الزراعة لتنفيذ تجربة الري المطور كتجربة استرشادية للمزارعين، لتوفير مياه الخزان الجوفي المستخدمة للري بالغمر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا