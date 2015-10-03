معهد توزيع المياه ينتهي من تصميم شبكات «الري المطور» في الوادي الجديد‎

أعلنت مديرية الري والموارد المائية بالوادي الجديد؛ انتهاء معهد توزيع المياه التابع لها من تصميم «شبكات الري المطور» لمزارعي المحافظة.

وصرح وكيل وزارة الري في الوادي الجديد، المهندس محمد مصطفي، أن التصميمات الخاصة بشبكات الري المطور تشمل 10 شبكات تناسب طبيعة الحقول الزراعية بالمراكز الإدارية الخمسة بالمحافظة، وبمجرد الانتهاء الفعلي من تنفيذها خلال الفترة القليلة المقبلة، سيجري تركيبها في 10 حقول زراعيٍة بمراكز المحافظة الخمسة، (الخارجة – الداخلة – الفرافرة – باريس – بلاط) وذلك بعد أن جرى اختيار 10 حقول زراعية بالتنسيق مع مديرية الزراعة لتنفيذ تجربة الري المطور كتجربة استرشادية للمزارعين، لتوفير مياه الخزان الجوفي المستخدمة للري بالغمر.