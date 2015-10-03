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تجهيز مقاعد متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة في لجان الوادي الجديد الانتخابية

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تجهيز مقاعد متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة في لجان الوادي الجديد الانتخابية تجهيز مقاعد متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة في لجان الوادي الجديد الانتخابية

مدير أمن الوادي الجديد – اللواء محمد قاسم

قامت مديرية أمن الوادي الجديد بإعداد وتجهيز مقاعد متحركة ومقاعد مجهزة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، داخل اللجان الانتخابية بالمحافظة؛ لمساعدتهم في الوصول إلى صناديق الاقتراع من مدخل المقر الانتخابي وحتى صندوق الأصوات.

وفي تصريح لمدير أمن الوادي الجديد، اللواء محمد قاسم، قال إنه سيجرى الدفع بعناصر من الشرطة النسائية داخل اللجان الانتخابية الخاصة بالسيدات لمساعدة ربات المنازل والسيدات كبار السن في الوصول إلى صناديق الاقتراع  للإدلاء بأصواتهن في سهولٍة ويسر.

وأضاف أنه، جاري التنسيق مع القوات المسلحة لتأمين اللجان الانتخابية بمراكز المحافظة الخمسة وقرى ومدن المحافظة المتواجد بها المقار الانتخابية، وأشار إلى أن عدد الناخبين المسجلين في الكشوف الانتخابية بالمحافظة تشمل 156.454 ناخٍب وناخبٍة أمام 59 مقرًا انتخابي بإجمالي 90 لجنًة فرعيًة وصندوق إنتخابي بمراكز المحافظة الخمسة.

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