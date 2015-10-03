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بالفيديو والصور.. انتهاء تصفيات فرق الموهوبين بكفر الشيخ بإشراف الفنان علاء مرسى

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شهد مسرح قصر ثقافة فوه بكفر الشيخ، التصفية النهائية لفرق الموهوبين بمحافظة كفر الشيخ فى السينما والمسرح، التى كونها الفنان علاء مرسى بحضور المنتج الدكتور عمر أبو القاسم، والدكتور أحمد سرحان أستاذ التنمية البشرية، والمخرج المسرحى ماهر سليم، والمخرج ومهندس الديكور هشام جمعة، والشاعر محمد ناجى الإبطاوى.

قال محمد كمال مدير فرق الموهوبين للسينما والمسرح، إن الفنان علاء مرسى يقوم بجولات مكوكية فى 13 محافظة من محافظات لعمل ورش فنية، مشيراً إلى أن الورش قد انتهت والآن تعقد مسابقات للمجموعات ناتج هذه الورش التى تم صياغتها شعراً وكتابة وألحاناً وغناء وتمثيلاً من خلال برنامج تدريبى وأكاديمى تم وضعه بمعرفة الفنان علاء مرسى وقد اختار نخبة من النجوم لمتابعة هذه الأعمال وتقييمها من المخرجين الدكتور عمر أبو القاسم، والدكتور أحمد سرحان، وماهر سليم وهشام جمعة.

وأضاف كمال، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الورش والتصفية تمت بمحافظة الشرقية وتم اختيار 34 موهوباً، وكما اختير من محافظة الغربية أعضاء العرض المسرحى "بلا عنوان" جميعهم لتميزهم.

وقال كمال، إن اللجنة ستنظم اختبارات التصفية، الأحد القادم، بقيادة الفنان علاء مرسى ناتج ورشة محافظة السويس ويتبعها بقية المحافظات "الدقهلية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والبحيرة والإسكندرية والمنوفية والقاهرة والجيزة ".

وقال، سيتم عمل ورش مجمعه للفرق التى تم اختيارها يمثلون فرقة موهوبى السينما والمسرح المرحلة الأولى فى جمهورية مصر العربية، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية لفرق الموهوبين للسينما والمسرح بمحافظات الصعيد وجنوب سيناء والوادي الجديد والبحر الأحمر ويتم عمل ورش واختيار أفضل العناصر كما تم فى المرحلة الأولى وضمهم لفرقة الموهوبين للسينما والمسرح، ليكتمل قوامها فى مطلع 2016م لتؤدى العروض المتعددة فى نجوع وقرى ومدن محافظات مصر.

وأضاف كمال، أن الفنان علاء مرسى أشاد بالدور الفعال للدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، الذى ولدت فكرة الفنان علاء مرسى بتشجيعه فى كافة مراحل المشروع، والدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، مؤكداً أن المشروع يهدف للتثقيف ونشر الوعى بين شباب المحافظات.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365

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