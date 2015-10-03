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انطلاق الدراسة بـ152 معهدا أزهريا بشمال سيناء

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انطلاق الدراسة بـ152 معهدا أزهريا بشمال سيناء انطلاق الدراسة بـ152 معهدا أزهريا بشمال سيناء
انطلقت صباح اليوم الدراسة بـ152 معهدا أزهريا بشمال سيناء، وقال الشيخ السيد ياسين مدير عام منطقة شمال سيناء، إنه تم استثناء معاهد من الدراسة اليوم بالعريش نظرا لعدم اكتمال أعمال الصيانة وستستأنف بها الدراسة غدا الأحد، هى معاهد "الجولف، وأبوبكر الصديق، والعريش القديم، والعريش الجديد، والعريش الثانوى، والصفا، ومجمع المساعيد"، كما تقرر ضم معهد الماسورة برفح لمعهد المطلة.

وأضاف أن بقية المعاهد استقبلت الطلبة وانتظم حضور هيئات التدريس، كما تم تسيير لجان متابعة والوقوف على حضور الطلبة فى اليوم الدراسى الأول.

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