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تجديد حبس عاطل 15 يوما بسوهاج لحيازته 80 قطعة حشيش

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تجديد حبس عاطل 15 يوما بسوهاج لحيازته 80 قطعة حشيش تجديد حبس عاطل 15 يوما بسوهاج لحيازته 80 قطعة حشيش
قررت محكمة جنح مركز سوهاج وسكرتارية ناصر عز الدين، تجديد حبس المتهم محمد. ر. أ عاطل ومقيم بقرية جزيرة شندويل 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش.

كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث مركز سوهاج تفيد بقيام المتهم بالاتجار فى الحشيش بدائرة المركز، وترويجها على عملائه، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية.

وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته 80 قطعة من الحشيش، وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى المخدرات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما.

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مصر 365