أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

صحة سوهاج تستعد لأنفلونزا الطيور من خلال الحملات التنشيطية بالمدارس

Google+ Print
صحة سوهاج تستعد لأنفلونزا الطيور من خلال الحملات التنشيطية بالمدارس صحة سوهاج تستعد لأنفلونزا الطيور من خلال الحملات التنشيطية بالمدارس
قال الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إن المديرية استعدت لموسم الشتاء بعمل حملات تنشيطية للتطعيم ضد مرض أنفلونزا الطيور.

وأشار بيومى إلى أن المستهدف من هذه الحملات المدارس والعاملين بالمجال الصحى وتقوم المديرية بالترصد لمواجهة المرض من خلال ترقب الحالات من المواطنين الذين يخالطون الطيور ويشعرون بأمراض السخونة والصداع والرعشة، وكذلك المواطنين القادمين من خارج المدينة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة فى تصريحات صحفية، إلى أن مستشفى الحميات مستعدة لاستقبال مثل هذه الحالات بتوفير الغرف داخل المستشفى والأمصال والعلاج اللازم وذلك بعد إجراء التحاليل للمواطن والتأكد من مرضه بأنفلونزا الطيور، مؤكدا أن جميع الوحدات الصحية متوافر بها الأمصال لمكافحة المرض.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365