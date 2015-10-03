صحة سوهاج تستعد لأنفلونزا الطيور من خلال الحملات التنشيطية بالمدارس

قال الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إن المديرية استعدت لموسم الشتاء بعمل حملات تنشيطية للتطعيم ضد مرض أنفلونزا الطيور.

وأشار بيومى إلى أن المستهدف من هذه الحملات المدارس والعاملين بالمجال الصحى وتقوم المديرية بالترصد لمواجهة المرض من خلال ترقب الحالات من المواطنين الذين يخالطون الطيور ويشعرون بأمراض السخونة والصداع والرعشة، وكذلك المواطنين القادمين من خارج المدينة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة فى تصريحات صحفية، إلى أن مستشفى الحميات مستعدة لاستقبال مثل هذه الحالات بتوفير الغرف داخل المستشفى والأمصال والعلاج اللازم وذلك بعد إجراء التحاليل للمواطن والتأكد من مرضه بأنفلونزا الطيور، مؤكدا أن جميع الوحدات الصحية متوافر بها الأمصال لمكافحة المرض.