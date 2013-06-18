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هذه أجور النجوم الأتراك في أعمالهم الجديدة

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هذه أجور النجوم الأتراك في أعمالهم الجديدة هذه أجور النجوم الأتراك في أعمالهم الجديدة

بعد نجاحه الكبير في مسلسل "عودة مهنّد" و فيلم "حلم الفراشة"، ومع بدء العد العكسي لنهاية مسلسه، ارتفع أجر الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ في مسلسله الجديد الذي سيقوم بدور البطولة فيه مع الممثلة الشابة فرح زينب عبد الله، الشهيرة بدور إيلين في مسلسل "على مر الزمان".
وقد نال مهند ستحسان النقاد والجمهور على حد سواء، وهو يتقاضى حالياً مبلغ 50 ألف ليرة تركية لكل حلقة، أما في مسلسله الجديد فسيتقاضى مبلغ 75 ألف ليرة تركية.
ومن المقرر أن يبدأ مهند عطلة الصيف للإسترخاء وأخذ قسط من الراحة لفترة طويلة، ثم سيستعد لقراءة السيناريو الجديد.
يذكر أن مهند لم يكن وحده من ارتفع أجره، فقد ارتفع أجر العديد من الممثلين طبقاً لنجاح الأعمال التي قدّموها منهم
خالد أرغنش (السلطان سليمان): 60 ألف ليرة تركية
نجاتي شاشماز (مراد علم دار): 60 ألف ليرة تركية
كينان إميرزالي أوغلو (إيزيل): 55 ألف ليرة تركية
بيرين سات (فاطمة): 50 ألف ليرة تركية
أركان بيتيكايا (القبطان علي): 50 ألف ليرة تركية
توبا بويوكستون (لميس): 40 ألف ليرة تركية

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