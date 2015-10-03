محو الأمية بسوهاج: التنسيق مع كلية الآداب لتنظيم برامج للحد من محو الأمية

قال محمد الدالى مدير عام فرع محو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج، إن الفرع قام بالتنسيق والاتفاق مع قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب جامعة سوهاج برئاسة الدكتورة عزة عثمان رئيس القسم على أن تكون الأنشطة الطلابية للقسم فى العام الدراسى 2015/2016 متمحورة حول برامج محو الأمية.

وأضاف أن التنسيق يشمل تصميم وتنفيذ حملات إعلامية فى القرى المستهدفة وفى داخل الجامعة أو عن طريق التغطية الخبرية للفعاليات المتصلة بمحو الأمية.

وأضاف الدالى أن هذه الفعاليات الهدف منها الحد من الأمية بالمحافظة واستكمالا لمجال فتح فصول محو الأمية .