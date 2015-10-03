وزير التنمية المحلية: تفعيل دور الأجهزة الرقابية لمواجهة فساد المحليات

أكد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، أن المرحلة القادمة ستشهد تنفيذ المشروعات المفتوحة التى تم العمل بها وإنجازها بأسرع وقت، لافتاً إلى أن خطة العمل تركز على عدة محاور أساسية أبرزها تطوير الإدارة المحلية ومكافحة الفساد بالمحليات والتوسع فى مشروعات تدوير المخلفات الصلبة وحل مشكلة القمامة.

وأشار حسب بيان اليوم، إلى أنه سيتم تحديد التهديدات التى تواجه منظومة العمل لمكافحة الفساد وتحديد السياسات الواجب اتباعها لتحقيق الأهداف ووضع اليات لتنفيذ الخطة الموضوعية لمكافحة الفساد داخل الوزارة ومن ثم الإدارات التابعة لها إضافة إلى مواجهة الفساد بالمحافظات من خلال تكثيف جولات قطاع التفتيش الميدانية على المحافظات.

وأعلن الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، أنه سيتم اتخاذ طرق حاسمة لتطوير الإدارة المحلية ومكافحة الفساد بالمحليات، وقال الوزير إنه سيتم دعم دور قطاع التفتيش والمتابعة الرقابية ولجنة مكافحة الفساد بالوزارة لتفعيل دورهما فى رصد أهم مظاهر الفساد داخل الإدارات المختلفة بالوزارة والأجهزة التابعة لها والمحافظات والتشخيص الدقيق لمشكلة الفساد للوقوف على أسبابه وتحديد أهم نقاط القوة والضعف فى منظومة العمل والفرص التى يمكن استغلالها لدعمها.

وأوضح الوزير أن الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل تولى اهتماماً خاصاً لحل مشكلة القمامة بالمحافظات والعمل على الاستفادة من مخالفاتها فى إيجاد بدائل للوقود والحد من استهلاك الطاقة من المصادر التقليدية وتذليل كل العقبات لتحقيق القضاء على القمامة وإصلاح أى أعطال فى المعدات ودعم المحافظات بالمعدات والعربات اللازمة لدعم منظومة النظافة الجديدة لافتاً إلى أنه يجرى التنسيق مع وزارة البيئة لدعم منظومة النظافة فى المحافظات، كما سيتم التوسع فى تنفيذ مشروع إنتاج البيوجاز من المخلفات الحيوانية ومزارع الدواجن والمخلفات الزراعية.

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