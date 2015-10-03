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وزير التعليم يحيل 71 معلما بمدرستين فى المحلة للتحقيق لتغيبهم عن العمل

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وزير التعليم يحيل 71 معلما بمدرستين فى المحلة للتحقيق لتغيبهم عن العمل وزير التعليم يحيل 71 معلما بمدرستين فى المحلة للتحقيق لتغيبهم عن العمل
قرر اليوم الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، إحالة 61 مدرسا بمدرسة محلة أبو على الميكانيكية الثانوية الصناعية بنين التابعة لإدارة شرق المحلة بمحافظة الغربية، للتحقيق، كما أحال 10 مدرسين آخرين من مدرسة السادات الثانوية، بنين لتغيبهم عن العمل.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير للمدرستين، فى زيارة مفاجئة صباح اليوم، لتفقد العملية التعليمية داخل المدارس، وطلب الشربينى من إدارة مدرسة محلة أبو على الميكانيكية، تعلية سور المدرسة والاهتمام بنظافة وإصلاح الإضاءة داخل المدرسة.

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http://www.youm7.com/story/2015/10/3/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D8%A9/2370895#.Vg-KUfmqqko

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