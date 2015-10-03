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احتفاليٍة كبرى لمدة شهر في مدينة الخارجة بمناسبة عيد الوادي الجديد القومي‎

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احتفاليٍة كبرى لمدة شهر في مدينة الخارجة بمناسبة عيد الوادي الجديد القومي‎ احتفاليٍة كبرى لمدة شهر في مدينة الخارجة بمناسبة عيد الوادي الجديد القومي‎

محافظة الوادي الجديد

تنظم محافظة «الوادي الجديد»، صباح الأحد المقبل؛ احتفاليٍة  كبرى تعقد فعاليتها في الإستاد الرياضي بمدينة الخارجة؛ بمناسبة الاحتفال بـ «العيد القومي» للمحافظة، بحضور القيادات التنفيذية والمواطنين.

وصرح محافظ الوادي الجديد، اللواء محمود عشماوي، أن المحافظة أعدت برنامجًا متميزًا للاحتفال بالعيد بالعروض والكرنفالات والمسيرات بمشاركة طلائع الشباب والرياضة وطلبة المدارس وفرقة الوادي الجديد للفنون الشعبية.

وأشار “عشماوي” إلى أن الاحتفال سيشمل أيضًا تكريم المحافظين السابقين، مؤكدًا أنه جرى توجيه الدعوة إليهم، وأضاف أن الاحتفالات تستمر لمدة شهر كامل، وسينظم “أوبريت” غنائي كبير بمركز الداخلة، فضلًا عن وضع حجر أساس وافتتاح عدة مشروعات خدمية بمراكز المحافظة الخمسة.

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