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ضبط عاطل وربة منزل يتاجران في المواد المخدرة بأسيوط

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ضبط عاطل وربة منزل يتاجران في المواد المخدرة بأسيوط ضبط عاطل وربة منزل يتاجران في المواد المخدرة بأسيوط

أرشيفية

تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط من ضبط عاطل وربة منزل يتاجران فى المواد المخدرة خلال حملة أمنية بمركز القوصية شمال محافظة أسيوط لضبط الخارجين على القانون ومتعاطي المواد المخدرة والمتاجرين فيها .

تلقى اللواء عبد الباسط حسن دنقل مدير أمن أسيوط إخطاراً من مأمور مركز شرطة القوصية بتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط ” م. م. أ ” عاطل ، و” ع. س. م ” ربة منزل ومقيمان بندر القوصية ،وبحوزتهما 150جرام من مادة الحشيش المخدر ، ومبلغ مالي قدرة 460 جنية من متحصلات البيع بقصد الاتجار.

جار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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