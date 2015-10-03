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«البيئة» تعلن الطوارىء لمواجهة نقاط حرق المخلفات الزراعية

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«البيئة» تعلن الطوارىء لمواجهة نقاط حرق المخلفات الزراعية «البيئة» تعلن الطوارىء لمواجهة نقاط حرق المخلفات الزراعية

أعلنت غرفة العمليات المركزية وغرف المحافظات بوزارة البيئة حالة الطوارىء لمتابعة نقاط حرق المخلفات الزراعية.

وكانت صور الأقمار الاصطناعية لمراقبة الحرائق العالمية كشفت، أمس الجمعة، عن عدد من نقاط حرق  للمخلفات بمراكز السنبلاوين، والمنصورة، ودكرنس، ومنية النصر فى محافظة الدقهلية، ومراكز أبو حماد، وأولاد صقر، وكفر صقر بمحافظة الشرقية، ومراكز سمنود، والمحلة الكبرى بالغربية، ومركز بيلا بكفر الشيخ، ومركز كوم حمادة بالبحيرة.

وأشارت الوزارة، إلى تكثيف الحملات التفتيشية لضبط المخالفين، وتحرير المحاضر، لافتة إلى التنسيق مع الدفاع المدني والإرشاد الزراعي وشرطة المسطحات المائية والبيئة لمقاومة الحرائق.

ومن المقرر استمرار أعمال المتابعة والرقابة والتفتيش على مدار الساعة بدون انقطاع حتى في الأجازات الأسبوعية أو غيرها طوال موسم الخريف حفاظا على صحة المواطنين.

أ ش أ

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