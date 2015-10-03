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رصف طريقين بقرية في مركز باريس في الوادي الجديد‎

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رصف طريقين بقرية في مركز باريس في الوادي الجديد‎ رصف طريقين بقرية في مركز باريس في الوادي الجديد‎

خصصت محافظة «الوادي الجديد» مبلغ مليون و685 ألف جنيٍة، لرصف طريققين بإحدى قرى مركز باريس بالمحافظة.

وصرح رئيس مركز ومدينة باريس في الوادي الجديد، عادل عباس، أن المحافظة خصصت المبلغ المذكور، لرصف طريقين بقرية عدن دائرة المركز، ضمن خطة الرصف بالمحافظة.

وقال إنه جاري استكمال رصف طريق بقرية عدن بطول 500 مترًا بتكلفٍة إجماليٍة قدرها 750 ألف جنيٍة على أن يدخل الخدمة مباشرًة 24 ديسمبر المقبل وأضاف أن رئاسة المركز بصدد طرح رصف طريق آخر يمر من أمام مسجد عدن الكبير وحتى منطقة المدافن بالقرية بتكلفٍة إجماليٍة 935 ألف جنيٍة من موازنة خطة التنمية المحلية.

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