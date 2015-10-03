«نتنياهو»:عملية قتل المستوطنين في نابلس لن تمر دون رد

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقبض على منفذي عملية نابلس التي أدت إلى مصرع مستوطن إسرائيلي وزوجته أمس الأول الخميس.

وقال نتنياهو في تصريح نقلته الإذاعة الإسرائيلية العامة صباح اليوم (السبت):”إن قتل الزوجين الإسرائيليين في الاعتداء الارهابي باطلاق النار على سيارتهما قرب قرية بيت فوريك قضاء نابلس الليلة قبل الماضية لن يمر دون رد”.

وتعهد نتنياهو خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري في نيويورك الليلة الماضية بإلقاء القبض على منفذي الهجوم ومعاقبتهم بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات تؤكد لمنفذي العمليات أن اعتداءاتهم لن تجني ثمارا.

وقتل مستوطن إسرائيلي وزوجته مساء أمس الأول الخميس في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة “ايتمار” شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الحادث حتى الآن.

أ ش أ