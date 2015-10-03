اليوم.. سماع المرافعة فى إعادة محاكمة متهم بمذبحة استاد بورسعيد

تستمع محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، لمرافعة إعادة إجراءات محاكمة المتهم حسن الفقى والشهير بيجو فى القضية المعروفة إعلاميًا "بمذبحة استاد بورسعيد"، والتى وقعت أحداثها فى أول فبراير 2012 وراح ضحيتها 73 شهيدًا و254 مصابًا من ألتراس أهلاوى .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد وعضوية المستشارين سعيد عيسى وبهاء الدين فؤاد، وبحضور طارق كرم ومحمد الجميل وكيلى النيابة وبأمانة سر محمد عبد الستار وأحمد عطية.

كان قد صدر حكامًا غيابيًا على المتهم بالسجن 10 سنوات، فأعاد إجراءات محاكمته إلا أنه تغيب عن الجلسة الماضية، مما حدا بالمحكمة لتأييد الحكم الغيابى الصادر ضده.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم وباقى المتهمين جميعًا فى القضية مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلى “الألتراس” انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم فى استاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفا قدومهم اليه ووقعت المذبحة فى أول فبراير 2012.

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