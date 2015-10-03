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المرور تضبط 41 ألف مخالفة مرورية و48 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات

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المرور تضبط 41 ألف مخالفة مرورية و48 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات المرور تضبط 41 ألف مخالفة مرورية و48 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات
واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع وعلى الطرق السريعة بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

وتمكنت الحملات المرورية من ضبط 41949 مخالفة مرورية متنوعة، 3036 دراجة بخارية مخالفة، 591 مخالفة مرورية متنوعة على الطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى وتم ضبط (48) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، رفع (432) مركبة بالميادين العامة والشوارع.

تأتى هذه الحملات بقيادة اللواء مجدى عز الدين مدير الإدارة العامة للمرور فى إطار تكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتحقيق الانضباط المرورى.

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مصر 365