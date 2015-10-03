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اليوم..استكمال محاكمة 51 متهما فى قضية اقتحام سجن بورسعيد العمومى

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اليوم..استكمال محاكمة 51 متهما فى قضية اقتحام سجن بورسعيد العمومى اليوم..استكمال محاكمة 51 متهما فى قضية اقتحام سجن بورسعيد العمومى
تستكمل محكمة جنايات بورسعيد، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد الشربينى، محاكمة 51 متهماً بمحاولة اقتحام سجن بورسعيد العمومى، وإحداث الشغب والعنف، عقب صدور الحكم فى قضية "مذبحة الاستاد" مما أسفر عن عن مقتل 42 شحصا، بينهم ضابط وأمين شرطة، ومن المقرر أن تستكمل المحكمة بجلسة اليوم سماع شهود النفى.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وأثبتت التحريات أن المتهمين قد عقدوا النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين السلميين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية استاد بورسعيد.

وأعد المتهمون أسلحة نارية "بنادق آلى وخرطوش ومسدسات " واندسوا وسط المتظاهرين السلميين والمعترضين على نقل المتهمين فى القضية وانتشروا فى محيط سجن بورسعيد العمومى والشوارع المحيطة وعقب صدور الحكم قاموا بإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجنى عليهما، قاصدين من ذلك قتلهما وإحداث الإصابات الموضوعة بتقرير التشريح والتى أودت بحياتهما.
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