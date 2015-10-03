أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الداخلية تحرر 281 قضية تشغيل أطفال أحداث فى حملة أمنية مكبرة

Google+ Print
الداخلية تحرر 281 قضية تشغيل أطفال أحداث فى حملة أمنية مكبرة الداخلية تحرر 281 قضية تشغيل أطفال أحداث فى حملة أمنية مكبرة
شنت الإدارة العامة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقيادة اللواء محمود فاروق، مساعد وزير الداخلية، عدة حملات مكبرة بالاشتراك مع مديريات الأمن، لضبط قضايا الأحداث بالشارع المصرى.

وأسفرت الحملات عن ضبط 75 قضية فى مجال ضبط قضايا المخدرات و1002 قضية فى مجال مكافحة جرائم مزاولة مهنة بدون ترخيص.

كما أسفرت الحملات الأمنية فى مجال مكافحة جرائم استغلال وإفساد الأحداث عن ضبط (157) قضية، وفى مجال مكافحة جرائم تشغيل الأطفال تم ضبط (281) قضية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365