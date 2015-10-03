الداخلية تحرر 281 قضية تشغيل أطفال أحداث فى حملة أمنية مكبرة

شنت الإدارة العامة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقيادة اللواء محمود فاروق، مساعد وزير الداخلية، عدة حملات مكبرة بالاشتراك مع مديريات الأمن، لضبط قضايا الأحداث بالشارع المصرى.

وأسفرت الحملات عن ضبط 75 قضية فى مجال ضبط قضايا المخدرات و1002 قضية فى مجال مكافحة جرائم مزاولة مهنة بدون ترخيص.

كما أسفرت الحملات الأمنية فى مجال مكافحة جرائم استغلال وإفساد الأحداث عن ضبط (157) قضية، وفى مجال مكافحة جرائم تشغيل الأطفال تم ضبط (281) قضية.

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