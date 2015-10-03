ضبط 17 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة فى حملة أمنية بأسيوط

ألقت قوات أمن أسيوط القبض على 17 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة بينها 7 بنادق آلية، وذلك من خلال الحملة الأمنية التى شنتها القوات بعدد من مراكز المحافظة استهدفت خلالها ضبط حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة والمتاجرين فيها.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط إخطارا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية يفيد تمكن قوات المباحث بالتنسيق ومباحث الأقسام والمراكز، وذلك من خلال الحملة الأمنية التى شنتها القوات بعدد من مراكز المحافظة، من ضبط 17 قطعة سلاح نارى متنوعة بعدد من مراكز المحافظة، حيث تم ضبط 7بنادق آلية و5خرطوش ومسدس و4فرد محلى.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة للمتهمين كل على حدة وجارى إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.