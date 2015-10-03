أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 17 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة فى حملة أمنية بأسيوط

Google+ Print
ضبط 17 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة فى حملة أمنية بأسيوط ضبط 17 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة فى حملة أمنية بأسيوط
ألقت قوات أمن أسيوط القبض على 17 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة بينها 7 بنادق آلية، وذلك من خلال الحملة الأمنية التى شنتها القوات بعدد من مراكز المحافظة استهدفت خلالها ضبط حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة والمتاجرين فيها.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط إخطارا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية يفيد تمكن قوات المباحث بالتنسيق ومباحث الأقسام والمراكز، وذلك من خلال الحملة الأمنية التى شنتها القوات بعدد من مراكز المحافظة، من ضبط 17 قطعة سلاح نارى متنوعة بعدد من مراكز المحافظة، حيث تم ضبط 7بنادق آلية و5خرطوش ومسدس و4فرد محلى.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة للمتهمين كل على حدة وجارى إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365