"فوسكا" و"مانو" وراء مقتل سائق بالخرطوش فى شبرا الخيمة

كشفت أجهزة أمن القليوبية غموض واقعة مقتل سائق بطلق نارى خرطوش بالصدر بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارا بالواقعة، وكلف اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية العقيد جمال الديغيدى بسرعة كشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة والسلاح المستخدم.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، وتوصل فريق البحث إلى أن وراء مقتل المدعو"هانى.ا.م.ج" 40 سنة سائق ومقيم – دائرة القسم إثر إصابته بطلق نارى خرطوش بالصدر كل من "عادل.ح.م" وشهرته "فوسكا" 22 سنة عربجى ومقيم - دائرة القسم، وإبراهيم.م.ا" وشهرته "مانو" 20 سنة عربجى ومقيم ذات العنوان، السابق اتهامه فى عدد 2 قضية (خطف واغتصاب – شروع فى قتل) آخرهما القضية رقم 3968 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2013م – خطف وإغتصاب، وما اسفرت عنه جهود البحث من ضبط المتهمان

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتم بإرشاد الأخير ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع وتحرر المحضر رقم 23846 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2015م.

وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد لهما فى الميعاد القانونى، وإرسال حرز السلاح النارى لمصلحة الطب الشرعى لفحصه لبيان عما إذا كان صالحا للاستعمال من عدمه، وفى الحاله الأولى بيان نوعه وعياره وعما إذا كانت أجزاؤه تشكل أجزاء رئيسية لسلاح نارى من عدمه، وبيان عما إذا كان ذلك السلاح هو ذاته المستخدم فى أحداث إصابة المتوفى التى أودت بحياته من عدمه.