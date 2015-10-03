لو بتعانى من القرنية المخروطية احذر.. إهمال علاجها يزيد مضاعفاتها

قرنية العين أحد أهم العناصر الأساسية المسئولة عن الرؤية والإبصار بصورة واضحة، لذلك يسهم تعرضها لبعض المشاكل المرضية لحدوث تأثير على الإبصار.

حول ذلك يقول دكتور أسامة النحراوى، رئيس قسم جراحة العيون بجامعة قناة السويس ورئيس جمعية المصرية الجراحات الفيمتوليزر، إن القرنية المخروطية هى عبارة عن حالة مرضية تسهم فى حدوث تغير لحدبة دوران القرنية، مما يؤدى إلى تدهور حالة الإبصار والقدرة على الرؤية بوضوح.

ويستكمل د. النحراوى قائلا "يرجع سبب إصابة العين بالقرنية المخروطية إلى وجود جين وراثى بالجسم يؤدى إلى تغير حدبة قرنية العين بالتالى تتعرض العين للإصابة بالقرنية المخروطية".

ويتابع د. النحراوى قائلا "يتطلب علاج القرنية المخروطية فى المرحلة الأولى من اكتشافه إلى الاستعانة بالنظارات الطبيبة والعدسات اللاصقة الصلبة، بينما فى المراحل المتقدمة لا تصلح النظارات ويضطر المريض لإجراء عمليات جراحية بالعين مثل زرع حلقات بواسطة الفيمتوليزر أو زراعة القرنية".

وأضاف د. النحراوى قائلا "يسهم فى بعض الأحيان عدم تلقى علاج مناسب لقرنية المخروطية فى بدايته إلى صعوبة ارتداء النظارات الطبيبة والعدسات اللاصقة كعلاج والاضطرار للجوء لعملية بالعين".

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