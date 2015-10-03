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بالصور: تيا إبنة نوال الزغبي نجمة تشع بريقاً فهل تشبه والدتها؟

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بالصور: تيا إبنة نوال الزغبي نجمة تشع بريقاً فهل تشبه والدتها؟ بالصور: تيا إبنة نوال الزغبي نجمة تشع بريقاً فهل تشبه والدتها؟

السبت 03-10-2015 02:49

يتشوّق الجمهور لرؤية أولاد النجوم، ونمط عيشهم، فثمنة نجوم ينشرون صور أولادهم، فيما يرفض البعض الأخر الفكرة خشية من مخاطر عالم الشهرة وتداعياته.

نوال الزغبي كانت من الفنانات اللواتي شاركن جمهورهن بأدق التفاصيل عن دخولها مرحلة الأمومة، فقامت بغناء "يا تيا نورتي هالبيت" من كلمات وألحان مروان خوري فور ولادة ابنتها، ونشرت صورها وظهرت معها على أغلفة مجلات، ثم انجبت نوال صبيّن توأمين في العام 2003، فنشرت صورهما وعندما كبرا لم يبديا أيّ رغبة في الظهور الإعلامي، عكس تيا التي تبدو اليوم نجمة مواقع التواصل الاجتماعي.

تيا ابنة نوال المدللة ووحيدتها، تملك حساباً على الـ "فيس بوك"، وتنشر فيه عدداً كبيراً من الصور تتميّز بلقطاتها الفنيّة التي لا تغيب عنها البراءة والعفويّة، ولكن الملفت أنّ صورها تكون غالباً مع صديقاتها، ونادراً ما تنشر تيا صوراً تجمعها بوالدتها، أو شقيقيها جوي وجورجي.

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نوال المعروفة بأنها ربة منزل من الطراز الأوّل، وأم تعطي اولادها الكثير من وقتها، تنشر أحياناً صوراً لتيا عبر حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحترم رغبة ولديها التوأمين بالابتعاد عن الأضواء، وقد حظيت صورة تيا وهي تقلد صورة والدتها ضمن الجلسة التصويرية لألبوم "مش مسامحة" بردود فعل إيجابية.

فما رأيك بصور تيا؟ هل تشبه والدتها؟ وهل تتوقعون أن تصبح نجمة يوماً ما؟

 

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