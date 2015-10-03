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مصرع شقيقين إثر سقوطهما في “بيارة” صرف صحي شمال أسيوط

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مصرع شقيقين إثر سقوطهما في “بيارة” صرف صحي شمال أسيوط مصرع شقيقين إثر سقوطهما في “بيارة” صرف صحي شمال أسيوط

بيارة صرف صحي – تعبيرية

لقى شقيقان مصرعهما، بينما أصيب نجل عمومتهما أثناء قيامهم بحفر بئر «صرف صحي» في منزلهم بقرية العتامنة التابعة لمركز منفلوط شمال محافظة أسيوط.

كشف إخطارًا تلقاه مدير أمن أسيوط، اللواء عبد الباسط دنقل، من مدير المباحث الجنائية، اللواء أسعد الذكير، حول بلاغ من مستشفى منفلوط المركزي مفاده استقبال كٍل من، محمود خلف صبرة، 25 عامًا وشقيقه شحاتة 30 عاما جثتين هامدتين، وثالث يدعى حنفي إبراهيم جمال،45 عامًا، مصاب بإصابات مختلفة في حالٍة خطرٍة،وجرى تحويله إلى «مستشفى جامعة أسيوط» لتلقي العلاج اللازم.

وبالإنتقال وسؤال أهلية المتوفين والمصاب؛ أقروا أنه أثناء قيام الشقيقين بحفر “بيارة” صرف صحي في أحد المنازل بقرية العتامنة التابعة لمركز منفلوط مقر إقامتهم سقطوا فيها ما أدي إلى مصرعهم وإصابة الأخير.

تم التحفظ على الجثتين بمشرحة مستشفى منفلوط المركزي وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة للتحقيق والتصرف.

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