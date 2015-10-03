أمن أسيوط يضبط 17 مسلحًا في حملة أمنية بالمحافظة

ألقت قوات أمن أسيوط القبض على 17 شخصًا لحيازتهم أسلحٍة ناريٍة غير مرخصة في حملة أمنية شنتها القوات بعدد من مراكز المحافظة؛ إستهدفت ضبط حائزي الأسلحة النارية الغير مرخصة والمتاجرين فيها.

كشف إخطارًا تلقاه مدير امن أسيوط، اللواء عبد الباسط دنقل، من مدير المباحث الجنائية، اللواء أسعد الذكير، أن قوات البحث الجنائي بالتنسيق ومباحث الأقسام والمراكز خلال حملة أمنية شنتها بعدد من مراكز المحافظة، ضبطت 17 سلاحًا ناريًا متنوعًا بعدد من مراكز المحافظة عبارة عن 7 بنادق آلية و5 بنادق خرطوش ومسدس و4فرد محلي الصنع، كما امكن ضبط حائزي هذه الأسلحة.

وقامت أجهزة الأمن بالتحفظ على المضبوطات وحائزئيها وتحرير المحاضر اللازمة كل على حدة، والعرض على النيابة للتحقيق والتصرف.