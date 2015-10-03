«شكري» يؤكد التزام مصر الكامل بدعم الصومال

التقى وزير الخارجية سامح شكري، أمس الجمعة، مع عمر عبدالرشيد شارمركى رئيس وزراء الصومال وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على التزام مصر الكامل بدعم الصومال ومساعدته على استعادة الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة، وتطلع مصر لتمكن حكومة وشعب الصومال من تنفيذ رؤية 2016 التي توافق عليها المجتمع الدولي لاستكمال المؤسسات الدستورية وإجراء الانتخابات.

وأضاف المتحدث أن الجانب الصومالي أعرب خلال اللقاء عن تقدير شعب الصومال الكامل لبرامج الدعم التي تقدمها مصر وعلى وجه الخصوص في مجالات التعليم والمنح المقدمة للطلبة الصوماليين، والتدريب للكوادر الحكومية، ودور البعثات التابعة للأزهر الشريف فى تعليم أبناء الشعب الصومالي صحيح الإسلام ووسطية الدين الإسلامي باعتبار ذلك هو الأسلوب الأمثل لمواجهة الفكر المتطرف وانتشار الإرهاب فى الصومال.

أ ش أ