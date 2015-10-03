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الطيران الروسي يدمر قاعدة وورشة تصنيع متفجرات لـ”داعش” في سوريا

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الطيران الروسي يدمر قاعدة وورشة تصنيع متفجرات لـ”داعش” في سوريا الطيران الروسي يدمر قاعدة وورشة تصنيع متفجرات لـ”داعش” في سوريا

أرشيفية

 

قامت الطائرات الحربية  الروسية، مساء أمس الجمعة، بشن غارات علي قاعدة ونقطة سيطرة وورشة لصنع المتفجرات تابعة لتنظيم ” داعش” في سوريا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف إن تدمير قاعدة الأسلحة في معرة النعمان في ريف إدلب أسفر عن احتراق أكثر من 10 وحدات من المعدات والعربات العسكرية.

ودمرت المقاتلات الروسية بالكامل ورشة كبيرة لصنع المتفجرات اليدوية، وقد بين اللواء كوناشينكوف أن “طائرات هجومية روسية من طراز “سو-25″ دمرت بالكامل في منطقة معرة النعمان بريف إدلب ورشة كبيرة لإنتاج القنابل العبوات الناسفة اليدوية كانت مموهة على شكل معمل أسطوانات غاز”.

و أشار إلى أنه بواسطة الضربات الدقيقة، التي نفذتها طائرات القاذفة “سو- 24 إم” والطائرات الهجومية “سو-25″ في منطقة قريبة من بلدة “خان شيخون” في ريف إدلب، تم تدمير نقطة سيطرة للتنظيم.

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