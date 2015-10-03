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الكويت تتخذ تدابير وقائية لمواجهة عدوى الكوليرا عقب اكتشاف إصابتين

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الكويت تتخذ تدابير وقائية لمواجهة عدوى الكوليرا عقب اكتشاف إصابتين الكويت تتخذ تدابير وقائية لمواجهة عدوى الكوليرا عقب اكتشاف إصابتين

وزارة الصحة الكويتية

أعلنت وزارة الصحة الكويتية أنها اتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات الوقائية لمواجهة مرض الكوليرا، مؤكدة انها على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي حالة مصابة وذلك إثر اكتشاف إصابتين قادمتين من العراق تم علاجهما وجاري تماثلهما للشفاء.

وأكدت الوزارة الكويتية – في بيان اليوم الجمعة – اتخاذ كامل الاحتياطات المطلوبة نظرا لاحتمال ظهور حالات أخرى بين القادمين من العراق، مشددة على أنها “حالات فردية ولا تشكل خطرا كبيرا على دولة الكويت”.

وأوضحت أن الكويت تتمتع ببنية تحتية من شبكات المياة والمجاري الصالحة لمنع تفشي المرض مع توفر الاغذية الصالحة والرقابة الصحية ووجود الوعي الصحي الكافي للأفراد بالمجتمع وتوفر العلاجات الكافية من المغذيات والادوية والمضادات الحيوية للتعامل مع الحالات ومخالطيهم.

أ ش أ

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