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اليوم.. الحكم فى 17 طعناً للمستبعدين من انتخابات البرلمان بكفر الشيخ

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اليوم.. الحكم فى 17 طعناً للمستبعدين من انتخابات البرلمان بكفر الشيخ اليوم.. الحكم فى 17 طعناً للمستبعدين من انتخابات البرلمان بكفر الشيخ
تتجه أنظار مرشحى دوائر كفر الشيخ الثمانية والمستبعدين من خوض الانتخابات البرلمانية، اليوم السبت صوب الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، المختصة بنظر الطعون الانتخابية، برئاسة المستشار محمد عبد العزيز حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، والتى ستصدر حكمها غداً فى 17 طعنا من المرشحين المستبعدين من خوض الانتخابات البرلمانية بمحافظة كفر الشيخ، بقرارات مختلفة.

وكانت الدائرة الحادية عشرة برئاسة المستشار محمد عبد العزيز حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، قررت يوم الثلاثاء الماضى حجز الطعون للحكم بجلسة 3 أكتوبر.

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