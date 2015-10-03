وفاة شابين مواطنين بحادث مروري مروع في رأس الخيمة

قي شابان مواطنان مصرعهما فيما أصيب أربعة آخرون في حادث مروري وقع في شارع خلف جامعة الاتحاد برأس الخيمة فجر أمس الجمعة، بينهم حالة خطرة أُدخل على اثرها غرفة العناية المركزة.

وأوضح العقيد علي سعيد العلكيم مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، بأن غرفة العمليات تلقت بلاغاً في تمام الساعة 12.30 صباحاً عن وجود حادث مروري، وعلى الفور انتقلت الجهات المختصة لمكان وقوع الحادث، حيث تبيَّن أن مركبةً كان يقودها أحد الشباب المواطنين يبلغ من العمر 27 سنة يسير بسرعة كبيرة وانحرف عن مساره ليصطدم بمركبة متوقِّفة على جانب الطريق فيها أربعة شباب مواطنين، كما اصطدمت سيارة أخرى كانت تسير خلف السيارة التي انحرفت عن مسارها نتيجة تفاجؤ سائق السيارة بالحادث أمامه ليصطدم بها ويتدهور للشارع المقابل.

توصيف

وأضاف العلكيم انه نتيجة الحادث لقي الشابان أحمد عبدالله محمد عبدالغفور العوضي 17 عاماً، وسيف أحمد عبدالله شاهين 19 عاماً مصرعهما، كانا داخل المركبة المتوقِّفة على جانب الطريق، فيما أصيب الاثنان الآخران بإصابات متوسطة نقلا على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج، فيما أصيب سائقا السيارتين الأخريين بإصابات متوسطة ونقلا أيضاً للمستشفى. وأكد العقيد علي العلكيم أن استكمال الإجراءات جار وتحويل ملف الحادثة للجهات المختصة.

طوارئ

وأوضحت مستشفى صقر برأس الخيمة أن قسم الطوارئ استقبل 5 حالات إصابة لشباب تتراوح أعمارهم بين 16 عاماً و23 عاماً، بينهم حالة خطرة متمثلة في شاب أدخل على اثرها غرفة العناية المركزة نتيجة إصابته الشديدة بمنطقة الرأس ووجود تجمعات دموية وكسور بعدة مناطق في الجسد، وإصابة شابين آخرين في الحادث نفسه بإصابات متوسطة في العمود الفقري وكسور في عظام الفخذ وأدخلوا غرفة العمليات لإنقاذ حياتهم.

إحصائية

وأضافت أن المستشفى تلقى جثتين لشابين وسُلِّموا لذويهم لإجراء مراسم الدفن التي تمت عقب صلاة الجنازة عليهما في مسجد الشيخ زايد ظهر أمس ليوارى جثمانهما الثرى.