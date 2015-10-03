نيويورك تايمز: إسرائيل تتطلع إلى توسيع بناء المستوطنات فى الجولان

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم السبت أن أعمال التشييد والبناء تجرى حاليا بهدوء فى أول مستوطنة يهودية تقيمها إسرائيل فى مرتفعات الجولان منذ الاحتلال عام 1967.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن هناك قطعة أرض من المقرر أن تصبح مستوطنة جديدة بحلول العام القادم حيث حصل أمين عام المستوطنات دورون بوجدانوفسكى على الموافقة على خطة استيطان نحو مائة عائلة جديدة هناك على مدى السنوات العشر القادمة.

وقالت إن هذا النمو فى عدد الوحدات الاستيطانية يعتبر متواضعا بالمقارنة بخطة التطوير الطموحة التى تسعى إلى نقل مائة ألف شخص جدد إلى الجولان فى غضون خمس سنوات وهى الخطة التى دعا إليها نفتالى بنيت واحد من قادة ومفكرى إسرائيل الكثيرين الذين يسعون إلى انتهاز فرصة الفوضى السائدة فى سوريا لتعزيز قبضة إسرائيل على الجولان.